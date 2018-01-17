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Общество

Глеб Никитин не будет переезжать в новое здание Дома правительства в нижегородском кремле из первого корпуса

18 января 2018 18:08  [418] Общество
Глеб Никитин не будет переезжать в новое здание Дома правительства в нижегородском кремле из первого корпуса

Глеб Никитин не будет переезжать в новое здание Дома правительства в нижегородском кремле из первого корпуса

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин не будет переезжать в новое здание Дома правительства в Кремле из первого корпуса. Об этом НИА "Нижний Новгород" 18 января 2018 года сообщил начальник управления делами правительства и развития кадрового потенциала региона Андрей Бетин.

Согласно информации, сейчас завершены все работы по строительству третьего блока дома правительства: выполнена внутренняя отделка помещений, установлено необходимое оборудование и мебель. Общая площадь объекта - 7 230 кв. м.

"В связи с изменениями в структуре правительства области окончательное решение по перечню министерств и ведомств, которые переедут в новое здание, будет принято до конца первого квартала этого года. Кабинет главы региона останется в первом корпусе Кремля", - сказал Бетин.

Как сообщалось ранее, управделами облправительства отложило "заселение" нового дома в Нижегородском кремле, намеченное на 15 декабря. Срок окончания строительства первого блока (по документам он третий) – 25 декабря 2017 года.

Строительство Дома правительства в 2016-2017 годах вела компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей. На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета заложено 350 млн рублей.

Проект градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. В 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Позднее, в 2013 году, по решению депутатов Законодательного собрания было выделено около 97 млн рублей. В феврале 2013 года аукцион на право строительства объекта выиграло ООО "КС-строй", предложив сумму 84,5 млн рублей.

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