Нижегородская администрация назначила шесть аукционов на РЗТ в центре города на 16 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила шесть аукционов на развитие застроенных территорий (РЗТ) в центре города на 16 марта. Соответствующие документы были опубликованы на сайте мэрии 19 января 2018 года.



Речь идет об участках в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя (начальная цена права на заключение договора – 31,2 млн рублей), улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2, 11,4 млн рублей), ул. Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1, 15,03 млн рублей), ул. Малая Ямская, Шевченко (38,09 млн рублей), ул. Студеная (в района д.39, 6,01 млн рублей), ул. Малая Ямская, Большие Овраги (17,8 млн рублей). В этот же день пройдут торги на РЗТ в Советском районе - по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1, 21,3 млн рублей).



23 марта 2018 года, в свою очередь, пройдут аукционы на РЗТ в Нижегородском и Советском районах: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3, 6,01 млн рублей), ул. Звездинка, Алексеевская (участок № 3, 777 тысяч рублей), ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1, 10,1 млн рублей), ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2, 13,9 млн рублей), ул. Соревнования (в районе домов 10 – 14, 7,2 млн рублей), ул. Короленко (в районе домов 16 – 18, 13,5 млн рублей), ул. Ярославская (26,8 млн рублей), ул. Ломоносова, Республиканская (2,2 млн рублей).



Напомним, что администрация назначила четыре аукциона на развитие территорий на 26 января 2018 года, пять – на 2 февраля.



Напомним также, что нижегородская администрация планирует привлечь в бюджет города более 200 млн рублей по договорам о развитии застроенных территорий (РЗТ) в 2018 году.