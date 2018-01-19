Последние новости рубрики Общество
19 января 2018 18:09  [829] Открытие транспортно-пересадочного узла "Канавинский" в Нижнем Новгороде 19 января
19 января 2018 18:03  [149] Остановка троллейбусов "Тоннель Московского вокзала" в Нижнем Новгороде будет перенесена с 22 января
19 января 2018 17:39  [246] Транспортно-пересадочный узел "Канавинский" открылся в Нижнем Новгороде 19 января
19 января 2018 17:31  [221] Горадминистрация анонсировала начало строительства транспортной развязки на ул. Должанской в Нижнем Новгороде на 2018 год
19 января 2018 16:48  [956] "Нижегородский минтранс ищет инвесторов для строительства кстовского транспортно-пересадочного узла", - Вадим Власов
19 января 2018 16:31  [186] Движение троллейбусов №8 и трамвая №6 будет закрыто 20 января в Нижнем Новгороде
19 января 2018 16:04  [154] Синоптики прогнозируют снегопады и метели в Нижегородской области 22 – 23 января
19 января 2018 14:07  [216] И.п. председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 18 января открыла проектную сессию "Пять Углов"
19 января 2018 13:48  [1173] Никто не заявился на конкурс по техобследованию для сохранения Усадьбы Кашириных на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде
19 января 2018 13:11  [167] Аукцион по продаже доли здания бывшего кинотеатра "Импульс" не состоялся в Нижнем Новгороде в 16-й раз
Общество

Нижегородская администрация назначила шесть аукционов на РЗТ в центре города на 16 марта

19 января 2018 12:45  [147] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила шесть аукционов на развитие застроенных территорий (РЗТ) в центре города на 16 марта. Соответствующие документы были опубликованы на сайте мэрии 19 января 2018 года.

Речь идет об участках в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя (начальная цена права на заключение договора – 31,2 млн рублей), улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2, 11,4 млн рублей), ул. Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1, 15,03 млн рублей), ул. Малая Ямская, Шевченко (38,09 млн рублей), ул. Студеная (в района д.39, 6,01 млн рублей), ул. Малая Ямская, Большие Овраги (17,8 млн рублей). В этот же день пройдут торги на РЗТ в Советском районе - по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1, 21,3 млн рублей).

23 марта 2018 года, в свою очередь, пройдут аукционы на РЗТ в Нижегородском и Советском районах: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3, 6,01 млн рублей), ул. Звездинка, Алексеевская (участок № 3, 777 тысяч рублей), ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1, 10,1 млн рублей), ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2, 13,9 млн рублей), ул. Соревнования (в районе домов 10 – 14, 7,2 млн рублей), ул. Короленко (в районе домов 16 – 18, 13,5 млн рублей), ул. Ярославская (26,8 млн рублей), ул. Ломоносова, Республиканская (2,2 млн рублей).

Напомним, что администрация назначила четыре аукциона на развитие территорий на 26 января 2018 года, пять – на 2 февраля.

Напомним также, что нижегородская администрация планирует привлечь в бюджет города более 200 млн рублей по договорам о развитии застроенных территорий (РЗТ) в 2018 году.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph