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Общество

Нижегородская администрация планирует привлечь в бюджет города более 200 млн рублей по договорам РЗТ в 2018 году

15 января 2018 12:35  [1395] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует привлечь в бюджет города более 200 млн рублей по договорам о развитии застроенных территорий (РЗТ) в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства 15 января 2018 года.

В мае прошлого года депстрой сообщал НИА "Нижний Новгород", что в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий. В бюджет ожидалось привлечь 218 млн рублей.

Сегодня в департаменте в ответ на запрос информагентства рассказали, что с начала 2017 года по настоящее время проведено 95 аукционов (в том числе 28 повторно), из них 31 - по программе волнового переселения.

"В связи с изменением законодательства и по предложениям инвесторов ряд территорий были разукрупнены и разделены на несколько более мелких, их количество увеличилось. По результатам состоявшихся аукционов заключено (заключается) 15 договоров. В бюджет поступило 165,3 млн рублей. Обеспечено поступление (так как денежные средства по заключенным договорам платятся по графику): в 2018 году - 161,27 млн рублей, в 2019 году - 97,78 млн рублей", - рассказали в администрации.

Депстрой также добавил, что в 2018 году планируется провести 50 аукционов по РЗТ. "В бюджет планируется привлечь не менее 200 млн рублей", - отметили в мэрии.

Напомним, что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне правительства Нижегородской области.

Напомним также, что из первых 12-ти аукционов на РЗТ 2018 года признан состоявшимся только один. 11 из них признаны несостоявшимися, так как на девять не заявился никто, а на два – лишь по одному претенденту ("Стройсервис" и "Группа инвестстрой").

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