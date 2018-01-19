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Общество

Пробки в девять баллов наблюдаются на дорогах Нижнего Новгорода после снегопада 22 января

22 января 2018 09:10  [300] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пробки в девять баллов наблюдаются на дорогах Нижнего Новгорода после снегопада 22 января 2018 года.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 09:00 пробки в городе оцениваются в девять баллов. "Город стоит", - сообщает сервис. Основные заторы в заречной части города наблюдаются у Московского вокзала: на Московском шоссе, ул. Советской, ул. Должанской и ул. Керченской; на подъёме на метромосту; в центре Сормова и на пр. Ленина. Средняя скорость автомобильного транспорта в центре города составляет 15 км/ч. Кроме того, крупная пробка на пр. Гагарина в направлении центра города, там средняя скорость движения составляет 5 км/ч. Ещё один большой затор на въезде в город на Казанском шоссе – от д. Афонино до ул. Бринского, там скорость составляет 2 км/ч.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области, увеличения количества аварий в связи с неблагоприятными дорожными условиями утром 22 января не зарегистрировано. По данным УГИБДД на 08:30, на территории Нижнего Новгорода произошло одно ДТП с материальным ущербом – в Ленинском районе. По предварительной информации, в нём пострадал один человек.

Ещё три ДТП зарегистрировано в области: в Дзержинске, Володарском и Дальнеконстантиновском районах.

Напомним, что вечером 21 января МЧС опубликовало предупреждение в связи с снегопадом в Нижегородской области.

По информации синоптиков за 21-22 января в Нижнем Новгороде ожидается выпадение более 40% от месячной нормы осадков. В связи с этим глава города Владимир Панов распорядился перевести дорожные службы города на усиленный режим работы.

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