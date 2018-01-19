Более 40% январской нормы осадков выпадет в Нижнем Новгороде 21-22 января, - горадминистрация Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты прогнозируют выпадение более 40% январской месячной нормы осадков в Нижнем Новгороде 21-22 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 21 января.

Согласно информации, глава города Владимир Панов распорядился перевести дорожные службы города на усиленный режим работы. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства совместно с главами администраций районов поручено обеспечить круглосуточный контроль за действиями подрядных организаций, отвечающих за уборку дорог и тротуаров.

"Специалисты предупреждают, что существенное ухудшение погодных условий приведет к объективным затруднениям в движении транспорта", - отмечается в сообщении горадминистрации.

"Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться максимум спустя час после начала снегопада, а при получении неблагоприятного прогноза синоптиков – до начала выпадения осадков. Уборка снега плужно-щеточными машинами начинается после того, как высота слоя осадков достигает четырёх-пяти см. Затем вновь проводится посыпка реагентами", - подчеркнул замглавы города Александр Герасименко.

Он уточнил, что регламент предписывает дорожным службам воздержаться от уборки улиц в "часы пик" утром и вечером, чтобы не создавать заторов на дорогах. Вывоз снега от остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей осуществляется в течение одних суток после окончания снегопада. Вывоз складированного после уборки снега с дворовых территорий и внутридворовых проездов осуществляется в течение трёх суток, с остальных территорий – не позднее пяти суток после окончания снегопада.

В случае неисполнения требований накладывается штраф: для физических лиц от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, для должностных - от пяти до 10 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 100 тысяч рублей.

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, за 19-20 января с улиц Нижнего Новгорода вывезено более 4,5 тысяч кубометров снега. Для обработки дорог использовано свыше 2,4 тысячи тонн пескосоляной смеси и 105 тонн реагента. В уборке проезжей части и остановочных павильонов в две смены трудились свыше 700 дорожных рабочих. На дорогах города в среднем работало 250 единиц техники днем и более 200 единиц – ночью.

Напомним, что 15 декабря 2017 года прошли 16 конкурсов на уборку дорог Нижнего Новгорода в зимний период. Так, право на уборку в 2018 году центральных дорог города получило ООО "Вектор". Территория Нижегородского района была разделена на семь лотов, ООО "НижДорСервис" выиграло конкурс на уборку дорог Сормовского района, право на уборку дорог в Канавинском районе получили МП "Коммунальное хозяйство" и ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна", в Советском – ООО "Стройдор" и ООО "Управляющая Компания "Монолит", содержанием дорог Ленинского района занимается ООО "Кстово-Автодор". Право на заключение контракта по уборке дорог в Московском, Автозаводском и Приокском районах получили ООО "Автострой 52", МП "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района" и ООО "Нижавтодорстрой" соответственно

Напомним, что общая сумма 16 контрактов на уборку дорог составляет более 1,9 млрд рублей. Руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог. Остальная часть средств выделяется из городского бюджета.