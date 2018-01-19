ЦБ гарантировал непрерывность деятельности работающих в Нижнем Новгороде "Промсвязьбанка", "Бинбанка" и банка "Открытие" Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Центральный банк России гарантировал непрерывность деятельности ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Бинбанк" и ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие". Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора от 19 января 2018 года.

ЦБ принял решения о гарантировании непрерывности деятельности этих кредитных организаций в течение срока реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Напомним, "Промсвязьбанак", "Бинбанк" и банк "Открытие" имеют филиалы и офисы в Нижнем Новгороде.

Напомним, в августе 2017 года ЦБ назначил временную администрацию в банке "Открытие", в сентябре и декабре было объявлено о санации "Бинбанка" и "Промсвязьбанка" соответственно.