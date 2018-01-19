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Общество

Нижегородское правительство намерено предоставлять субсидии на обучение специалистов туриндустрии

22 января 2018 13:07  [241] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено предоставлять субсидии на обучение специалистов туриндустрии. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно информации, с 18 января по 18 февраля 2018 года по документу проходят публичные консультации.

Проект постановления разработан в целях повышения качества предоставляемых услуг в сфере туризма, а также для ликвидации дефицита кадров экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников в период проведения Чемпионата мира по футболу.

"В Нижегородской области работает всего 55 экскурсоводов на иностранном языке. Конкуренция среди субъектов РФ за российского и иностранного туриста в последние три-пять лет выросла в несколько раз, и для перераспределения турпотока в пользу Нижегородской области потенциальному туристу необходимо предложить качественный продукт по конкурентной цене, что можно обеспечить только за счет квалифицированных специалистов", - отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что субсидии будут предоставляться в объеме 50% от суммы стоимости образовательных услуг, но не более 15 тысяч рублей на одного представителя субъекта туриндустрии.

Правительство ожидает, что вводимая мера поддержки будет стимулировать туроператоров к развитию внутреннего въездного туризма.

Напомним, что врио губернатора Глеб Никитин подписал новую структуру правительства 15 января 2018 года. Она предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира: министерство спорта, министерство культуры, а также департамент туризма и народных художественных промыслов.

Напомним также, что поддержка малого и среднего бизнеса в регионе оказывается в рамках госпрограмм "Развитие предпринимательства и туризма" и "Развитие промышленности и инноваций". Планируется, что в 2018 году сумма выделенных на эти цели средств превысит 292 млн рублей.

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