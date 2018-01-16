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Политика

"Впервые туризм выделен в отдельное структурное подразделение в правительстве региона", - Ольга Щетинина

16 января 2018 20:01  [520] Политика
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Впервые туризм выделен в отдельное структурное подразделение в правительстве региона", - заявила журналистам заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, комментируя новую структуру правительства области.

"Новая структура правительства демонстрирует четкое понимание приоритетов развития Нижегородской области со стороны главы региона Глеба Никитина. Совсем скоро состоится ЧМ-2018 и с первых дней работы губернатор отметил это направление как одно из самых важных для региона на ближайшее время", - подчеркнула она.

Также Ольга Щетинина выразила уверенность в перспективах туристического направления в регионе. "Обращает на себя внимание, что впервые туризм выделен в отдельное структурное подразделение. За последние годы было сделано немало, чтобы туристы приехали в Нижегородскую область. Нам есть что показать, есть чем удивить: сохраненные народно-художественные промыслы, удивительная природа, богатейшая история Нижегородской земли. Неслучайно турпоток неизменно рос из года в год. Однако здесь есть куда прибавить, особенно с учетом тех перспектив, которые дает ЧМ-2018, юбилей Нижнего Новгорода в 2021 году, 150-летие Максима Горького", - сказала депутат.

При этом она отметила, что в вопросе назначения новых членов правительства лично для неё приоритетами являются "профессиональные и управленческие компетенции, стратегическое видение и умение работать в команде".

Напомним, что Глеб Никитин подписал новую структуру правительства 15 января 2018 года. Согласно информации, она предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира: министерство спорта, министерство культуры, а также департамент туризма и народных промыслов.

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