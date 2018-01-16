Последние новости рубрики Политика
16 января 2018 20:01  [530] "Впервые туризм выделен в отдельное структурное подразделение в правительстве региона", - Ольга Щетинина
16 января 2018 19:32  [656] "Новая структура правительства выстраивается под решение определенных задач", - Александр Суханов
16 января 2018 18:07  [161] "Глава региона, как и любой руководитель, формирует структуру организации под себя", - Александр Шаронов
16 января 2018 18:01  [239] Суд продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 марта
16 января 2018 17:27  [992] "Думаю, что новая структура правительства может говорить о росте влияния Романа Антонова", - Сергей Кочеров
16 января 2018 16:18  [553] "Новая структура предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира", - облправительство
16 января 2018 14:18  [1244] Нижегородский облсуд оставил в силе решение о признании законным проведения январской конференции НРО "Справедливой России"
16 января 2018 12:15  [1328] Глава Нижегородской области разделил на два блока ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике подразделения
16 января 2018 08:46  [1814] Ходатайство о продлении срока домашнего ареста депутату ЗС НО Александру Бочкареву поступило в суд
15 января 2018 18:46  [3132] Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства Нижегородской области и назначил двух и.о. министров
Политика

"Новая структура предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира", - облправительство

16 января 2018 16:18  [553] Политика
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Новая структура предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира", - заявили в правительстве Нижегородской области, комментируя обновленную структуру правительства региона.

В один из блоков под руководством заместителя губернатора войдут министерство спорта, министерство культуры, а также департамент туризма и народных промыслов, впервые сформированный как отдельное структурное подразделение.

"Таким образом, развитие туристического потенциала и необходимой для этого инфраструктуры становится одним из приоритетов в работе правительства не только в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, но и на долгосрочную перспективу", - подчеркнули в правительстве.

Согласно новой структуре, в отдельный блок выделено финансово-экономическое направление. "Данное объединение создано с прицелом на реализацию стратегии цифровой экономики региона. Блок реальной экономики, возглавляемый вице-губернатором, был усилен управлением по труду и занятости населения, которое на данный момент представляет одно из приоритетных направлений работы областного правительства. Строительному блоку регионального правительства были возвращены функции государственной охраны объектов культурного наследия", - добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру областного правительства. Никитин, в частности, увеличил число своих заместителей до восьми

Напомним также, что врио губернатора Глеб Никитин был назначен 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. С моменте его назначения со своих постов ушли: руководитель пресс-службы Роман Скудняков, министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.

10 января 2018 года Глеб Никитин назначил на должность управляющего делами Андрея Бетина, а также на должность и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Сергея Баринова. И.о. министра информационных технологий и связи назначен Сергей Ефимов. Он сменил на этом посту Сергея Кучина. Также врио губернатора подписал распоряжение о назначении и.о. министра здравоохранения Антона Шаклунова.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph