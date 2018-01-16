"Новая структура предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира", - облправительство Политика

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Новая структура предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира", - заявили в правительстве Нижегородской области, комментируя обновленную структуру правительства региона.

В один из блоков под руководством заместителя губернатора войдут министерство спорта, министерство культуры, а также департамент туризма и народных промыслов, впервые сформированный как отдельное структурное подразделение.

"Таким образом, развитие туристического потенциала и необходимой для этого инфраструктуры становится одним из приоритетов в работе правительства не только в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, но и на долгосрочную перспективу", - подчеркнули в правительстве.

Согласно новой структуре, в отдельный блок выделено финансово-экономическое направление. "Данное объединение создано с прицелом на реализацию стратегии цифровой экономики региона. Блок реальной экономики, возглавляемый вице-губернатором, был усилен управлением по труду и занятости населения, которое на данный момент представляет одно из приоритетных направлений работы областного правительства. Строительному блоку регионального правительства были возвращены функции государственной охраны объектов культурного наследия", - добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру областного правительства. Никитин, в частности, увеличил число своих заместителей до восьми

Напомним также, что врио губернатора Глеб Никитин был назначен 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. С моменте его назначения со своих постов ушли: руководитель пресс-службы Роман Скудняков, министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.

10 января 2018 года Глеб Никитин назначил на должность управляющего делами Андрея Бетина, а также на должность и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Сергея Баринова. И.о. министра информационных технологий и связи назначен Сергей Ефимов. Он сменил на этом посту Сергея Кучина. Также врио губернатора подписал распоряжение о назначении и.о. министра здравоохранения Антона Шаклунова.