"Теплоэнерго" взыскало с МП "Нижегородэлектротранс" 35,5 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Теплоэнерго" взыскало с МП "Нижегородэлектротранс" 35,5 млн рублей. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Иск "Теплоэнерго" (находится в собственности Нижнего Новгорода) о взыскании долга муниципального транспортного предприятия за горячее водоснабжение в декабре 2015 – августе 2017 года поступил в суд 30 ноября.

19 января 2018 года суд удовлетворил иск и взыскал с "Нижегородэлектротранса" 29,2 млн рублей долга и 6,3 млн рублей неустойки.

Ответчик сумму долга не оспаривал, однако ходатайствовал о снижении размера неустойки, обосновав это тяжелым финансовым положением предприятия. Но суд причин для уменьшения размера пеней не нашел и взыскал их в заявленном объеме.