Последние новости рубрики Экономика
22 января 2018 17:38  [115] Более чем на 4% выросло производство молока в Нижегородской области в 2017 году
22 января 2018 16:06  [157] "Теплоэнерго" взыскало с МП "Нижегородэлектротранс" 35,5 млн рублей
22 января 2018 13:20  [152] Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,55% до 0,4% за 2017 год
22 января 2018 13:14  [112] Перечисления Нижегородской таможни в федеральный бюджет в 2017 году выросли на 17,3%
22 января 2018 11:50  [1382] ЦБ гарантировал непрерывность деятельности работающих в Нижнем Новгороде "Промсвязьбанка", "Бинбанка" и банка "Открытие"
19 января 2018 15:59  [218] Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 4,7% по итогам 2017 года
19 января 2018 13:18  [260] Госдолг Нижегородской области снизился на 3% за 2017 год
19 января 2018 11:16  [399] Нижегородская администрация выставила на торги право аренды участка под малоэтажную застройку в Автозаводском районе
18 января 2018 12:25  [442] "Освобождение от налога объектов ВСМ поспособствует инвестиционной привлекательности региона", - Дмитрий Колыванов
17 января 2018 16:10  [235] Нижегородский минпром прогнозирует рост объемов производства на 4% по итогам 2017 года
Экономика

"Теплоэнерго" взыскало с МП "Нижегородэлектротранс" 35,5 млн рублей

22 января 2018 16:06  [157] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Теплоэнерго" взыскало с МП "Нижегородэлектротранс" 35,5 млн рублей. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Иск "Теплоэнерго" (находится в собственности Нижнего Новгорода) о взыскании долга муниципального транспортного предприятия за горячее водоснабжение в декабре 2015 – августе 2017 года поступил в суд 30 ноября.

19 января 2018 года суд удовлетворил иск и взыскал с "Нижегородэлектротранса" 29,2 млн рублей долга и 6,3 млн рублей неустойки.

Ответчик сумму долга не оспаривал, однако ходатайствовал о снижении размера неустойки, обосновав это тяжелым финансовым положением предприятия. Но суд причин для уменьшения размера пеней не нашел и взыскал их в заявленном объеме.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph