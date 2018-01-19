Первый случай бешенства в Нижегородской области в 2018 году выявлен в Починковском районе Общество

Первый случай бешенства в Нижегородской области в 2018 году выявлен в Починковском районе. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл 23 января 2018 года.

Согласно информации, вирус был обнаружен у лесы, контактировавшей с человеком, обнаруженной в районе с. Васильевка.

В состав угрожаемой зоны вошли также с. Шагаево, д. Наталинка и п. Ясная Поляна. Карантинные ограничения установлены до 19 марта.

В сообщении говорится, что в 2017 году был зарегистрирован один случай бешенства среди животных на территории Починковского района.

Напомним, карантин по бешенству до 29 января действует на территории Пильнинского района и до 21 февраля на территории Вачского района и г.о. Семеновский.

СПРАВКА:

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.