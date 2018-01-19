Минкульт РФ начал прием заявок от городов на вхождение в "Золотое кольцо" Культура и отдых

Ростов Великий Фото: tourism-rostov.ru

Минкультуры РФ начало прием заявок от городов на вхождение в "Золотое кольцо". Об этом ведомство сообщило 22 января 2018 года.

Решение о включении города-претендента принимается Советом национального туристского проекта "Золотое кольцо России". Заявка подаётся в Совет главой города по согласованию с главой субъекта РФ. Она, в частности, должна содержать концепцию развития туризма города (не менее чем на пять лет).

Каждый регион в год может подать заявку только на один город. Совет должен дать ответ по ней в течение пяти месяцев. В случае отказа город сможет претендовать на включение в "Золотое кольцо" только через три года. Ежегодно в состав национального проекта будет приниматься не более одного претендента.

Согласно порядку подачи заявок, город должен быть основан не позднее 15 века и иметь не менее 10 памятников русского культового зодчества, из которых не менее 70% находятся в удовлетворительном состоянии и не менее половины – действующие. Также в городе должно быть не менее 15 объектов культурного наследия, памятников, ансамблей и достопримечательных мест федерального и регионального значения. Кроме того, в городе должны быть народные художественные промыслы и фирменные магазины по их продаже.

К рекреационно-развлекательным критериям относятся: благоустроенность (пешеходные прогулочные зоны, озеленение, освещение основных ОКН); наличие парков, театров и не менее пяти рекреационных маршрутов.

В инфраструктурных требованиях указано наличие гостиниц, кафе, не менее пяти банкоматов крупных банков, не менее двух торгово-развлекательных центров, магазинов с традиционными товарами народного потребления и ремеслами.

Также в городе должен быть туристско-информационный центр, полноценный туристический сайт города, календарь событийного туризма, официальный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, паломнический центр/отдел в Епархии, качественная и разветвленная структура пешеходной и автодорожной туристской навигации.

Кроме того, необходима сеть общественных туалетов в туристско-рекреационных зонах и на основных маршрутах.

В транспортно-логистические критерии включены: наличие развитого транспортного сообщения с городом (авиа, авто, водный и ж/д), комфортабельность вокзалов; наличие автобусных и автомобильных паркингов вблизи основных туристско-рекреационных зон (не менее 20 автобусных и 200 автомобильных мест).

Напомним, нижегородское правительство рассчитывает на включение областного центра в "Золотое кольцо" к 2019 году. Разговоры о включении Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" идут уже долгие годы. Об этих планах высказался врио губернатора Глеб Никитин, ранее они озвучивались и предыдущим главой региона Валерием Шанцевым. Также в разное время назывались и другие города области, которые могут претендовать на вхождение в "Золотое кольцо", в том числе Балахна и Городец.

Также отметим, что в Нижнем Новгороде пятилетней концепции развития туризма в настоящее время нет.

СПРАВКА:

В настоящее время в "Золотое кольцо" входят Сергиев Посад, Суздаль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Иваново, Владимир и Кострома.