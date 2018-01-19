Год 150-летия со дня рождения Максима Горького откроется в Нижнем Новгороде пьесой "На дне" 25 января

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Год 150-летия со дня рождения Максима Горького откроется в Нижнем Новгороде пьесой "На дне" в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М.Горького 25 января 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Перед началом мероприятия на Театральной площади разносчики газет эпохи тридцатых годов прошлого века будут раздавать прохожим газету "Волжский Волгарь" (нижегородское периодическое издание, в котором часто публиковались статьи Горького), где опубликована информация о наиболее значимых событиях 2018 года в Нижнем Новгороде, посвященных юбилею писателя.
В фойе театра гости смогут познакомиться с книжными выставками "Произведения, написанные М.Горьким в Нижнем Новгороде" и "Нижегородские издания, посвященные жизни и творчеству М.Горького (2017-2018 годы)".
В 18:00 на сцене театра церемонию откроет театрализованный пролог – литмонтаж из отрывков произведений, написанных Горьким в Нижнем Новгороде, в исполнении актеров театра. Кроме того, состоится презентация издания "Максим Горький. Собрание сочинений, написанных на родине, в Нижнем Новгороде", созданного силами Нижегородской государственной универсальной научной библиотеки имени В.И.Ленина и ведущих ученых-горьковедов.
После приветственных слов почетных гостей пройдет спектакль "На дне" по пьесе писателя. В мероприятии примет участие врио губернатора Глеб Никитин. Начало в 18:00.
Напомним, что ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов.
Также напомним, что в марте пройдут ежегодные "Горьковский чтения".
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