Горадминистрация предложит пассажирским компаниям самостоятельно привести нижегородские причалы к нормам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Горадминистрация предложит пассажирским компаниям самостоятельно привести нижегородские причалы к соответствующим нормам.

Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации 25 января 2018 года, комментируя информацию о невозможности использования для стоянки пассажирских крупнотоннажных судов причальной стенки Нижневолжской набережной на период проведения ЧМ-2018.

Как опубликовала в своём материале газета "Комсомольская правда – Нижний Новгород", ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" разослало речным пассажирским компаниям письма о том, что "причальные стенки Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный предназначены для швартовки и отстоя только маломерных судов. Подход и стоянка у данных причалов пассажирских и других крупнотоннажных судов, а также плавучих причалов, не предусмотрены".

В департаменте строительства горадминистрации агентству сообщили, что информация, озвученная "Администрацией Волжского бассейна", получена по результатам заключения экспертной организации ООО "Альголь", которая проводила обследование причальной стенки в сентябре 2017 года. При этом отмечается, что в ходе консультаций с экспертами ООО "Альголь" были также получены разъяснения, что прочность конструкций гидротехнического сооружения позволяет осуществлять швартовку пассажирских судов при условии, что будут выполнены минимально необходимые мероприятия (ограждения зоны посадки, отбойные устройства и т.п.) и получено дополнительное заключение о возможности эксплуатации причальной стенки для обеспечения навигации туристических теплоходов.

Также в администрации заявили, что в ходе рабочей встречи с представителями речных перевозчиков, которая состоялась в ноябре 2017 года, было озвучено "согласованное мнение о готовности осуществлять пассажирскую навигацию на условиях передачи судоходным компаниям отдельных участков (причалов) на основании договоров аренды. При этом потенциальные арендаторы готовы самостоятельно провести мероприятия по приведению арендованных участков в соответствие с требованиями транспортной безопасности".

После этого 5 декабря 2017 года и.о. главы горадминистрации Наталия Казачкова провела совещание, на котором комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИиЗР) было поручено предоставить информацию о возможности включения причальной стенки пассажирских причалов в прогнозный план приватизации муниципального имущества, а также о возможности ее передачи в долгосрочную аренду. Как пояснили в департаменте строительства, стенка в настоящее время находится в муниципальной собственности, и в предыдущие годы для организации пассажирских перевозок ее участки передавались в аренду судоходным компаниям.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в круизной компании "Водоходъ", в настоящее время компания использует два находящихся в их собственности причала №12 и №14 у катера "Герой", а также арендуемый причал у Речного вокзала. Согласно информации, они также получили письмо от "Администрации Волжского бассейна" и ждут разъяснений по данному вопросу. "В период Чемпионата мира летом 2018 года мы также планируем вставать круизными кораблями у Речного вокзала. И будем этого добиваться", - заявил собеседник агентства.

В муниципалитете также подчеркнули, что при выполнении благоустройства Нижневолжской набережной конструкции причальной стенки не затрагиваются, технические параметры не изменяются. С проведением спортивных мероприятий эти решения не связаны.

Как сообщили в министерстве культуры региона, потребность в размещении туристов на судах на данный момент анализируется туроператорами. "В феврале будет окончательное решение. Клиентские группы на судах размещаться не будут. Движение судов ограничивается только частично в районе стадиона", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, что в настоящее время в Нижнем Новгороде продолжается реконструкция набережной на участке от Канавинского моста до пер. Рыбный. В ноябре горадминистрация заявила об окончании работ по благоустройству территории у Речного вокзала. Полностью работы по благоустройству набережной должны быть завершены до 30 мая 2018 года.

Напомним также, что в августе департамент строительства заявил о технически исправном состоянии причальной стенки на Нижневолжской набережной.