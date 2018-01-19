"Домик Каширина" открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде Общество

Музей детства писателя Максима Горького "Домик Каширина" открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 25 января 2018 года.

Согласно информации, реконструкция проведена в рамках празднования 150-летнего юбилея Горького в марте 2018 года.

По информации горадминистрации, на восстановление объекта культурного наследия федерального значения из областного и городского бюджетов было направлено около шести млн рублей. Посетители смогут увидеть обновленные фасад и внутренние помещения мемориального дома, отреставрированные надворные постройки каретник и красильню.

В экспозицию вернутся экспонаты после реставрационных работ во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Грабаря.

Также в "Домике Каширина" открыт детский музейный центр. Новый центр располагается в помещении флигеля на территории "Домика Каширина" и оснащен оборудованием для организации и проведения занятий для детей в возрасте от четырех до 14 лет.

"Программа предусматривает проведение лекционных занятий, мастер-классов, видеоуроков, выставок творческих работ. Курс занятий творческого центра направлен на развитие художественных способностей детей и включает в себя широкий спектр направлений: рисунок, живопись, графика", - сообщила директор музея имени Горького Лариса Моторина.

"В музее удалось сохранить ту самобытную атмосферу, которая была раньше. Отрадно увидеть, насколько проникнуты горьковским духом помещения, обстановка в "Домике Каширина", а с открытием детского центра творчества музей приобретет новую жизнь. Наша задача – не только сохранять, но и распространять горьковское наследие, дать нашим детям возможность учиться на его произведениях. Максим Горький сказал замечательные слова о том, что всем лучшим в себе он обязан книгам. Очень важно, чтобы наши дети полюбили чтение", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Глеба Никитина.

Он отметил, что в творчестве Горького ему нравится автобиографическая трилогия "Детство", "В людях", "Мои университеты".

СПРАВКА:

Музей был основан 1 июля 1933 года Федором Павловичем Хитровским. Расположен по адресу: Почтовый съезд, 21. Открытие музея состоялось 1 января 1938 года. В музее воспроизведена подлинная обстановка дома мещан Василия Васильевича и Акулины Ивановны Кашириных, деда и бабушки писателя Пешкова. В этом доме Горький жил с августа 1871 по весну 1872 г. Посетителям предлагаются экскурсии: Алёша Пешков в мещанской семье Кашириных. Быт и нравы нижегородских мещан. Повесть "Детство" — вечная русская книга.

Фото: НИА "Нижний Новгород"