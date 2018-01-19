Шесть нижегородских спортсменов примут участие в Олимпийских играх в Корее Спорт

Шесть нижегородских спортсменов выступят на XXIII Зимних Олимпийских играх в корейском Пхeнчхане. Список допущенных к олимпиаде спортсменов опубликован на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января 2018 года.

Всего МОК допустил до олимпиады 169 российских спортсменов, из которых шестеро нижегородцев. В итоговый список участников вошли Сергей Трофимов и Наталья Воронина (конькобежный спорт) – из шести кандидатов от региона, Анастасия Седова (лыжные гонки) – из четырёх кандидатов, Денис Корнилов (прыжки на лыжах с трамплина) – из трёх кандидатов, Валерия Тараканова и Виктория Кулишова (хоккей) – из девяти кандидатов.

Отметим, что участник предыдущей олимпиады в Сочи в прыжках на лыжах с трамплина нижегородец Михаил Максимочкин не вошёл в итоговый список, утверждённый МОК.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Напомним, что в список кандидатов в российскую сборную вошло 23 человека (из них 17 спортсменов в основном зачёте, шесть – в параллельном). Конькобежный спорт: Сергей Грязцов (параллельный зачет), Евгений Серяев (параллельный зачет), Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Дарья Качанова, Маргарита Рыжова. Лыжные гонки: Артем Мальцев, Петр Седов (параллельный зачет), Антон Шатагин (параллельный зачет), Анастасия Седова. Прыжки на лыжах с трамплина: Денис Корнилов, Михаил Максимочкин, Роман Трофимов. Хоккей: Максим Осипов, Полина Болгарева, Наталья Зименко, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачева, Мария Надеждина, Елена Силина, Валерия Тараканова, Татьяна Чижова. Шорт-трек: Кирилл Шашин (параллельный зачет). Ранее и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский высказывал предположение об участии 11 нижегородских спортсменов в Олимпиаде 2018 года.