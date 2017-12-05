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Спорт

"Мы рассчитываем на участие в Играх в Пхенчхане 11 нижегородцев", - Дмитрий Сватковский

06 декабря 2017 17:59  [55] Спорт
Дмитрий Сватковский

Дмитрий Сватковский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мы рассчитываем на участие в Играх в Пхенчхане 11 нижегородцев", - сказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области, Олимпийский чемпион по современному пятиборью Дмитрий Сватковский 6 декабря 2017 года.

Он прокомментировал ситуацию по отстранению сборной России от зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

"Решение исполкома МОК в отношении сборной России беспрецедентно, но дает возможность для консенсуса: дверь на Олимпиаду перед российскими спортсменами не закрыта – они еще могут поехать на Игры. Думаю, несправедливо оставлять спортсменов один на один с выбором: пропускать или не пропускать Игры. Необходимо с холодной головой все проанализировать и принять общее, коллегиальное решение с учетом мнения самих спортсменов, национальных федераций по зимним видам спорта и Олимпийского комитета России", - сказал Дмитрий Сватковский.

"Отказ от Игр грозит дисквалификацией сборной страны на два олимпийских цикла – восемь лет. Мы можем потерять целое поколение спортсменов и тренеров, которые не будут знать, что такое Олимпийские игры, мы можем отстать в технологиях и методиках подготовки", - добавил Сватковский.

"Что касается нижегородских спортсменов, то на данный момент мы рассчитываем на участие в Играх в Пхенчхане 11 человек: это Сергей Трофимов и Наталья Воронина в конькобежном спорте, Петр и Анастасия Седовы в лыжных гонках, трамплинисты Денис Корнилов, Михаил Максимочкин, Роман Трофимов и хоккеистки Валерия Тараканова, Екатерина Лихачева, Татьяна Чижова, Виктория Кулешова", - рассказал и.о. замгубернатора.

"Надеюсь, в ближайшее время в этой истории будет поставлена жирная точка, отношения между Россией и МОК начнутся с чистого листа, а наши спортсмены примут участие в Играх-2018 и докажут, что могут побеждать, несмотря на трудности", - подытожил он.

Напомним, от Нижегородской области в список кандидатов в российскую сборную вошло более 20 человек.

5 декабря МОК отстранил сборную РФ от участия в Играх 2018 года, мотивируя это результатами расследования по "допинговому скандалу". Список "чистых" российских спортсменов для участия в Олимпиаде будет определять спецкомиссия. В этом случае наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Международным олимпийским комитетом также принято решение исключить бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных от любого участия в будущих Олимпийских играх.

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