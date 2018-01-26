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Общество

Нижегородская администрация планирует построить сети водоснабжения к участкам многодетных семей в д.Сысоевка в 2019 году

26 января 2018 14:01  [210] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует построить сети водоснабжения к участкам многодетных семей под ИЖС в д.Сысоевка Богородского района в 2019 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства 26 января 2018 года.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время проект сетей водоснабжения данной территории находится на рассмотрении в управлении госэкспертизы. Срок получения заключения госэкспертизы - 25 февраля 2018 года.

"Ориентировочный срок заключения контракта с подрядной организацией после проведения конкурсных процедур - июнь 2018 года. Срок окончания строительства - 2019 год", - добавили в департаменте.

Напомним, что в 2015 году семьи, получившие участки в д.Сысоевка, пожаловались на то, что к ним не подведена инфраструктура. В 2017 году стало известно, что мэрия не намерена подводить к этим участкам газ.

Осенью 2017 года нижегородская мэрия перенесла обещанное в отчете сити-менеджера начало строительства коммуникаций к участкам многодетных семей на 2018 год.

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