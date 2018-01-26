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Общество

Комиссия при нижегородской администрации не стала рассматривать вопрос о пригодности к проживанию дома в Зеленом городе

26 января 2018 18:13  [750] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комиссия при нижегородской администрации не стала рассматривать вопрос о пригодности к проживанию дома в Зеленом городе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода 26 января 2018 года.

Сегодня комиссия при мэрии должна была рассмотреть обращение от санатория "Нижегородский" о признании дома на территории санатория непригодным для проживания. Жители ранее заявляли о намерениях собственника выселить их из этого дома.

В администрации города НИА "Нижний Новгород" сообщили, что 26 января данный вопрос не был рассмотрен по просьбе администрации Нижегородского района. В районной администрации отметили, что пакет документов необходимо доработать, "поскольку в результате детального анализа выявлены несоответствия в технической документации, предоставленной собственником объекта".

Напомним, что администрация Нижегородского района направила запрос в прокуратуру для правовой оценки сложившейся ситуации.

СПРАВКА:
ООО "Санаторий Нижегородский" зарегистрировано в 2003 году. Уставный капитал – 3,961 млн рублей. Директор организации – Ксения Мешалкина, среди учредителей – депутат Гордумы Нижнего Новгорода Вадим Агафонов. Основной вид деятельности - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

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