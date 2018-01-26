Минфин РФ реструктурировал Нижегородской области 20 млрд рублей бюджетных кредитов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Минфин РФ реструктурировал Нижегородской области бюджетные кредиты в сумме 20 млрд рублей, полученные из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета в 2015-2017 годах. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства финансов Нижегородской области 29 января 2018 года.

Согласно информации, бюджетный эффект от проведенной реструктуризации составил 8,8 млрд рублей. Благодаря реструктуризации область заплатит в 2018 году в счет погашения бюджетных кредитов 1 млрд рублей вместо 9,8 млрд рублей, которые необходимо было вернуть в федеральный бюджет в соответствии с графиками погашения кредитов.

Общая сумма задолженности по основному долгу по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2018 года составила 20 млрд рублей, в том числе 7,3 млрд рублей по кредитам 2015 года, 6,3 млрд рублей по кредитам 2016 года и 6,4 млрд рублей по кредитам 2017 года.

Сообщается также, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин инициировал работу по привлечению в декабре 2017 года кредита из федерального бюджета на 1,7 млрд рублей. Средства планируется направить на мероприятия, не предусмотренные первоначальной программой по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу, в том числе на ремонт фасадов зданий в Нижнем Новгороде и Дзержинске, создание системы маршрутного ориентирования, реализацию волонтерской программы.