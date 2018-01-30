БК "Нижний Новгород" вышел в ТОП-16 Кубка Европы после победы над "Стамбулом" 30 января Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" вышел в ТОП-16 Кубка Европы после победы над "Стамбулом" (Турция) 30 января2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Как отмечает пресс-служба клуба, в решающем матче второго группового этапа Кубка Европы "Нижний Новгород" не позволил сопернику ни разу выйти вперед по ходу встречи. После первой половины БК "НН" вел со счетом – 59:37 с высоким процентом реализации: 10 из 12 двухочковых (83,3%) и восемь из 14 трехочковых (57,1%).

В отличие от предыдущей игры со "Стамбулом", когда заработанное в начале игры преимущество было потеряно, в матче 30 января нижегородцы упрочили преимущество и сохранили высокую результативность до финальной сирены. Игра закончилась со счетом 110:86.

Самыми результативными в составе нижегородской команды стали Иван Стребков - 27 очков, Стеван Еловац - 23 очка и Петр Губанов - 21 очко.

Победа над турками позволила "Нижнему" выйти в следующую стадию Кубка – ТОП-16.

"Сегодняшняя победа очень важна для нас, поскольку помогла пробиться в решающую стадию Кубка Европы ФИБА. Сейчас постараемся сосредоточиться на ближайшей игре в Лиге ВТБ с "Зенитом" и "Финале четырех" Кубка России. Последний матч во второй групповой стадии с "Ле Портелем" уже ничего не решает, поэтому меня устроит победа с разницей в одно очко", - прокомментировал главный тренер нижегородцев Зоран Лукич.

Следующую игру "Нижний Новгород" проведёт 3 февраля с БК "Зенит" (Санкт-Петербург).

Напомним, что накануне в рамках Кубка России БК "НН" два раза подряд обыграл "Самару".