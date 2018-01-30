"Управление отходами-НН" получило второй контракт на обращение с ТКО в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ЗАО "Управление отходами-НН" заключили еще один договор об осуществлении деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Управление отходами-НН" 30 января 2018 года.

Согласно информации, договор был подписан 24 января 2018 года. В соответствии с ним, компания будет оказывать региону свои услуги в течение 11 лет. Их стоимость определена в сумме 4 млрд 84 млн рублей. Это составляет 341% от балансовой стоимости активов ЗАО "Управление отходами-НН".

В сообщении компании отмечается, что речь идет о зоне деятельности II. Как следует из конкурсной документации, в эту зону входит г.о.г. Чкаловск, Балахнинский район, а также город Заволжье и Сормовский район Нижнего Новгорода.

Региональный оператор будет осуществлять cбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, а также ликвидировать несанкционированные свалки ТКО.

Напомним, в декабре 2017 года сообщалось, что минэкологии заключило договор с ЗАО "Управление отходами-НН" обращение с ТКО в зоне деятельности IV, в которую входят семь районов и городских округов: Борский, Городецкий (за исключение г. Заволжья), Семеновский, Ковернинский, Сокольский, левобережные части Лысковского и Воротынского районов. Всего в области планируется выбрать девять региональных операторов.

Согласно федеральному законодательству, до 1 января 2019 года во всех регионах России должен заработать институт региональных операторов по обращению с ТКО. Основной идеей нововведения является сосредоточение всех потоков отходов на определенной территории под управлением одного выбранного по специальным критериям оператора.