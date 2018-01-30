ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить защиту банкоматов на период проведения Чемпионата мира по футболу Бизнес

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Центробанк рекомендовал российским банкам усилить защиту банкоматных сетей на период проведения Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут летом 2018 года в 11 городах РФ. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка 31 января 2018 года.

По мнению Центрального банка, в период проведения чемпионата возможен всплеск мошенничества в банкоматах. В связи с этим банкам рекомендовали использовать физические и программные меры защиты инфраструктуры. В частности, размещать банкоматы в хорошо освещенных местах, чтобы они попади в зону наблюдения внешних камер, а также оснащать сигнализацией. Также упоминается, что обязательно использование антискиммингового оборудования.

Как заявил управляющий филиалом "Нижегородский" Андрей Ситнов, к ЧМ-2018 Альфа-Банк расширяет инфраструктуру: один банкомат уже установлен в международном аэропорту "Стригино", также более 10 устройств с мультиязычным интерфейсом и поддержкой бесконтактной технологии будут размещены непосредственно на самом стадионе в Нижнем Новгороде. Также филиал обновил парк автомобилей инкассации.

"Рекомендации регулятора — превентивная мера, поскольку ЦБ заинтересован в том, чтобы во время чемпионата болельщики были защищены, и у них не было негатива. Основной риск может быть связан с установкой скимминговых устройств, которые позволяют считывать данные карт, а потом изготавливать их копии для последующего снятия денег. У нас есть свои наработки, и мы уже подготовили инфраструктуру, как на уровне физической, так и IT-защиты. Во время Кубка конфедераций не было ни одного случая компрометации карт в наших устройствах", - прокомментировал директор дирекции мониторинга электронного бизнеса Альфа-Банка Алексей Голенищев.

Напомним, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа ЧМ, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.