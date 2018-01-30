Нижегородская администрация рассчитывает снести обрушившийся в 2014 году дом на ул.Самочкина в середине 2018 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация рассчитывает снести дом №32 на ул.Самочкина в середине 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода 31 января 2018 года.



Согласно предоставленной информации, снос дома будет возможен после завершения всех судебных процедур с собственниками жилых помещений по оплате выкупной стоимости и регистрации земельного участка в муниципальную собственность. Возмещение на сегодняшний день выплачено 149 из 163 собственников, 13 собственникам средства будут предоставлены в I квартале 2018 года по решению судов. По одному собственнику вопрос изъятия недвижимости пока еще рассматривается в судебном порядке.



"После этого будет составлена смета на снос объекта и на конкурсной основе выбран подрядчик. Ориентировочно снос будет возможен к середине 2018 года", - отметили в департаменте.



В мэрии также рассказали, что есть ряд предложений по дальнейшему использованию земельного участка, но окончательного решения пока не принято.



Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует построить на месте дома на Самочкина школу.



Напомним, дело по факту обрушения дома на ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. В сентябре 2017 года суд признал виновными по данному делу экс-главу Ленинского района Нижнего Новгорода Надежду Рожкову и действующего на тот момент главу администрации города Сергея Белова. От наказания оба освобождены с истечением срока давности.