Дмитрий Дзепа исключен из нижегородского отделения партии "Справедливая Россия" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дмитрий Дзепа исключен из нижегородского отделения партии "Справедливая Россия". Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в НРО партии 1 февраля 2018 года.



По словам собеседника агентства, за исключение Дзепы из партии проголосовали девять из девяти членов совета партии, присутствующих на заседании 31 января 2018 года.



"Исключили Дзепу за систематическую дискредитацию партии, за то что он клевещет на нашего председателя, а совсем не потому, что он якобы может получить мандат депутата Гордумы (такое было бы возможно в случае сложении мандата Александром Разумовским или Игорем Богдановым, так как Дзепа идет вторым номером после Богданова в группе №4 партсписка на выборы в Думу, - прим. НИА "Нижний Новгород"). Ни о каком движении мандатов речи не идет, это домыслы", - подчеркнули в партии.



Ранее предприниматель Дмитрий Дзепа заявил, что председатель НРО партии Александр Бочкарев якобы взял у него взятку за получение мандата депутата Гордумы, однако мандат Дзепа в итоге не получил.



Напомним также, что прокуратура через суд требует прекратить полномочия депутата ЗС НО Александра Бочкарева.