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Политика

Прокуратура через суд требует прекратить полномочия депутата ЗС НО Александра Бочкарева

23 января 2018 16:21  [401] Политика
Александр Бочкарев

Александр Бочкарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура через суд требует прекратить полномочия депутата ЗС НО Александра Бочкарева. Об этом прокуратура региона сообщила 23 января 2017 года.

Согласно информации, сегодня надзорное ведомство направило соответствующий иск в суд. Позиция прокуратуры связана с ситуацией на рынке "Народный" в Севастополе. Отмечается, что факт участия Бочкарёва, занимающего должность председателя комитета регионального Заксобрания по развитию предпринимательства и туризма, в открытии и рекламировании рынка является нарушением законодательства, запрещающего депутатам на профоснове заниматься предпринимательской деятельностью. Напомним, что Александр Бочкарев в октябре сам сложил свои полномочия как депутата на профессиональной основе.

Напомним также, что в ноябре прошлого года Заксобрание отказало прокуратуре в вопросе лишения Бочкарева полномочий депутата. "Мы считаем, что с доказательной базой в отношении совершения коррупционного правонарушения должен выступить суд. Лишать Бочкарева возможности предоставить факты в свою защиту было бы некорректно, поэтому мы решили отклонить требование прокуратуры", - отмечал тогда вице-спикер ЗС НО Александр Табачников ("Единая Россия"), добавив, что это решение основывалось на мнении государственно-правового управления Заксобрания.

Как сообщалось ранее, председателя НРО партии "Справедливая Россия" Александра Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал, в январе домашний арест был продлен до 19 марта.

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