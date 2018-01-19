Александр Бочкарев
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Прокуратура через суд требует прекратить полномочия депутата ЗС НО Александра Бочкарева. Об этом прокуратура региона сообщила 23 января 2017 года.
Согласно информации, сегодня надзорное ведомство направило соответствующий иск в суд. Позиция прокуратуры связана с ситуацией на рынке "Народный" в Севастополе. Отмечается, что факт участия Бочкарёва, занимающего должность председателя комитета регионального Заксобрания по развитию предпринимательства и туризма, в открытии и рекламировании рынка является нарушением законодательства, запрещающего депутатам на профоснове заниматься предпринимательской деятельностью. Напомним, что Александр Бочкарев в октябре сам сложил свои полномочия как депутата на профессиональной основе.
Напомним также, что в ноябре прошлого года Заксобрание отказало прокуратуре в вопросе лишения Бочкарева полномочий депутата. "Мы считаем, что с доказательной базой в отношении совершения коррупционного правонарушения должен выступить суд. Лишать Бочкарева возможности предоставить факты в свою защиту было бы некорректно, поэтому мы решили отклонить требование прокуратуры", - отмечал тогда вице-спикер ЗС НО Александр Табачников ("Единая Россия"), добавив, что это решение основывалось на мнении государственно-правового управления Заксобрания.
Как сообщалось ранее, председателя НРО партии "Справедливая Россия" Александра Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал, в январе домашний арест был продлен до 19 марта.
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