Нижегородка заявила о своем намерении стать следующим президентом России — анонс "Нижегородского рабочего" от 6 декабря Общество

Нижегородка заявила о своем намерении стать следующим президентом России — анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 6 декабря 2017 года.

В настоящее время возможный будущий президент Российской Федерации ездит на общественном транспорте, запросто общается с прохожими и живет в Нижнем Новгороде. Наша землячка Ольга Бархатова выдвинула свою кандидатуру на пост главы государства, а "НР" разыскал амбициозную нижегородку и взял у нее эксклюзивное интервью. Какими потенциальный президент РФ видит будущий вектор развития страны, работу кабинетов министра и правительства, какой именно закон она подпишет первым и почему, по мнению нижегородки, каждая кухарка должна уметь управлять государством — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Неожиданное продолжение получила скандальная история с арестом известного нижегородского политика Александра Бочкарёва, которому вменяют "коммерческий подкуп". После того, как 22 ноября предприниматель Дмитрий Дзепа написал заявление в прокуратуру о том, что он опасается мести со стороны Бочкарёва, на следующий день уже состоялось судебное заседание, на котором следствие потребовало арестовать политика и заключить его под стражу. Однако суд не посчитал доказательства, предъявленные следствием, убедительными и назначил Александру Бочкарёву меру пресечения в виде домашнего ареста. Но на этом неожиданности не закончились. Подробности — в свежем номере "Нижегородского рабочего".



Уникальная станция техобслуживания для инвалидов открылась в Нижнем Новгороде. По словам специалистов, аналогичных комплексов в стране не существовало до сегодняшнего дня. Здесь люди с ограниченными возможностями смогут со всеми удобствами и по льготным ценам пройти техническое обслуживание автомобиля, включая диагностику ходовой части, замену технических жидкостей, капитальный ремонт двигателя и многое другое. В ближайших планах — открытие специализированной автошколы. Все подробности — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".