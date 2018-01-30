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Общество

Нижегородское правительство решило организовать голосование по программе комфортной городской среды 18 марта

01 февраля 2018 12:53  [511] Общество
Андрей Чертков

Андрей Чертков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области решило организовать голосование по объектам программы "Формирование комфортной городской среды" 18 марта 2018 года. Об этом министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков сообщил на заседании областного кабмина 1 февраля 2018 года.

По его словам, голосование в первую очередь нужно провести в муниципальных образованиях с численностью жителей более 20 тысяч человек. Их в регионе насчитывается 19.

День выборов президента России для проведения рейтингового голосования выбран "с целью максимального охвата населения и использования трафика жителей", что позволит получить более объективные данные.

Министерство рассчитывает, что в голосовании примут участие более 1,5 млн человек. Оно будет проводиться в зданиях участковых избирательных комиссий, где в отдельных помещениях планируется создать счётные комиссии и представить жителям дизайн-проекты благоустройства тех или иных объектов.

Как отметил Чертков, будет необходимо создать 635 счётных комиссий составом по три человека.

Врио губернатора региона Глеб Никитин предложение поддержал и поручил привлечь к работе волонтеров.

Напомним также, что нижегородская администрация наметила на март конкурс дизайн-проектов по программе комфортной городской среды на 2018-2022 гг.

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