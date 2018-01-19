Последние новости рубрики Общество
24 января 2018 18:28  [733] Дорожники планируют направить 216,8 млн рублей на ремонт путепровода и моста через р. Кудьму в Нижегородской области
24 января 2018 17:57  [840] МП "Инженерные сети" заявило о необходимости 40 млн рублей на строительство новых сетей освещения в Нижнем Новгороде
24 января 2018 17:53  [144] НГПУ намерен надстроить учебный корпус №4 на пл. Минина и Пожарского
24 января 2018 17:27  [117] МП "Инженерные сети" запланировало ремонт освещения в четырех нижегородских скверах в 2018 году
24 января 2018 17:22  [151] "Единая Россия" планирует реализовать в Нижегородской области 14 партийных проектов в 2018 году
24 января 2018 17:14  [159] Нижегородское минобразования после гибели ребенка в "Лазурном" создало рабочую группу по изучению организации работы бассейнов
24 января 2018 17:01  [207] Житель Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику ГИБДД
24 января 2018 16:35  [1023] "Традиционно по уборке снега есть вопросы к ДУКам Нижегородского, Советского районов", - Павел Марков
24 января 2018 16:23  [165] Администрация планирует принять в собственность Нижнего Новгорода котельную на Казанском шоссе
24 января 2018 16:19  [161] Нижегородская администрация наметила на март конкурс дизайн-проектов по программе комфортной городской среды на 2018-2022 гг
Общество

Нижегородская администрация наметила на март конкурс дизайн-проектов по программе комфортной городской среды на 2018-2022 гг

24 января 2018 16:19  [161] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена провести в марте конкурс дизайн-проектов по программе комфортной городской среды на 2018-2022 годы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации 24 января.

Согласно информации, ориентировочно конкурс должен состояться в конце марта текущего года. При этом прием заявок общественных пространств для благоустройства в рамках федпрограммы в Нижнем Новгороде продлен до 9 февраля.

Напомним, что ранее сообщалось о продлении приема предложений до 24 января 2018 года.

Ранее также сообщалось, что парк "Дубки", вторая очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжская набережная в сторону Гребного канала набрали наибольшее число голосов в опросе по благоустройству общественных территорий в рамках федеральной программы в Нижнем Новгороде. Бюджет программы "Формирование комфортной городской среды" в регионе в 2018 году составит 1,17 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph