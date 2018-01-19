Нижегородская администрация наметила на март конкурс дизайн-проектов по программе комфортной городской среды на 2018-2022 гг Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена провести в марте конкурс дизайн-проектов по программе комфортной городской среды на 2018-2022 годы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации 24 января.



Согласно информации, ориентировочно конкурс должен состояться в конце марта текущего года. При этом прием заявок общественных пространств для благоустройства в рамках федпрограммы в Нижнем Новгороде продлен до 9 февраля.



Напомним, что ранее сообщалось о продлении приема предложений до 24 января 2018 года.



Ранее также сообщалось, что парк "Дубки", вторая очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжская набережная в сторону Гребного канала набрали наибольшее число голосов в опросе по благоустройству общественных территорий в рамках федеральной программы в Нижнем Новгороде. Бюджет программы "Формирование комфортной городской среды" в регионе в 2018 году составит 1,17 млрд рублей.