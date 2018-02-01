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Общество

Глеб Никитин поручил до конца апреля разработать проект стратегии развития Нижегородской области до 2035 года

01 февраля 2018 16:05  [288] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным ведомствам до конца апреля 2018 года разработать проект стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании облправительства, 1 февраля 2018 года.

"Мы наметили основные пути развития и приоритеты, которые должны быть учтены. В ходе разработки стратегии мы должны их конкретизировать. Прошу всех профильных министров, заместителей губернатора наполнить документ конкретными проектами. Драфт этого документа я бы хотел видеть в апреле", - отметил врио губернатора.

В беседе с журналистами Никитин подчеркнул, что для разработки стратегии уже созданы экспертные советы, которые работают по отраслевым блокам.

"Самой сложной задачей будет сшивка итогового документа с учетом всех потребностей. Сейчас нам понятно, на чем нужно делать акценты, а что касается детальных планов, я дал дополнительные поручения по активизации работы. После получения проекта мы начнем его обсуждение, в том числе с общественностью", - заключил Глеб Никитин.

Напомним, минэкономики региона в сентября 2017 года перенесло на 2018 год разработку стратегии соцэкономразвития до 2035 года. Тогда на разработку документа планировалось направить 50 млн рублей.

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