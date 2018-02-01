Бывший вице-мэр Иркутска Иван Носков сменит Марию Холкину в администрации Нижнего Новгорода Политика

Иван Носков Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Бывший вице-мэр Иркутска Иван Носков сменит Марию Холкину в администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, Носков назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации города по организационно-кадровому блоку.

Напомним, Мария Холкина покидает пост замглавы администрации с 20 марта. С 1 февраля она находится в отпуске.

СПРАВКА:

Иван Николаевич Носков родился в 1972 году в Новосибирске. В 1995 году окончил физический факультет Красноярского государственного университета, в 2010 году — факультет государственного и муниципального управления Академии государственной службы при президенте РФ.

До 1998 года работал в частных структурах. С 1998 – начальник отдела управления пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Красноярского края. В 1999-2000 годах – советник начальника главного управления продовольственных ресурсов администрации Красноярского края. С 2000 по 2003 год – генеральный директор ОАО "Канский комбинат хлебопродуктов", до 2005 – депутат Канского городского совета (г. Канск), председатель бюджетной комиссии горсовета. В 2006 году работал председателем совета директоров ОАО "Красноярскэлектросетьстрой".

В 2006-2007 годах возглавлял иркутский филиал Фонда федерального имущества РФ, с 2007 по 2009 год работал в центральном аппарате Российского фонда федерального имущества. С 2009 по 2013 год руководил государственными учреждениями Северного административного округа Москвы. С сентября 2013 года работал первым заместителем главы Солнечногорского района Московской области.

В мае 2014 года был назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в правительстве губернатора Сергея Ерощенко, занимал эту должность до октября 2015 года. С ноября того же года работал в должности вице-мэра Иркутска, которую покинул в мае 2017 года.