Мария Холкина покинет пост замглавы администрации Нижнего Новгорода с 20 марта

Мария Холкина
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Мария Холкина покинет пост замглавы администрации Нижнего Новгорода по организационно-кадровому блоку с 20 марта 2018 года. Об этом она сообщила на брифинге 31 января 2018 года.
По ее словам, с 1 февраля по 19 марта она будет находиться в отпуске, а с 20 марта уволится. Соответствующее заявление уже подписано.
Напомним, что Мария Холкина работает в администрации уже семь лет. Дума Нижнего Новгорода в марте 2011 года утвердила ее кандидатуру в администрации, возглавляемой Олегом Кондрашовым. До этого она была заместителем министра внутренней политики региона, ранее - советником губернатора Валерия Шанцева "по политическим вопросам".
До мая 2014 года Холкина курировала организационно-кадровый блок мэрии, затем, после ухода Татьяны Беспаловой, начала курировать социальный блок, но в феврале 2016 года вернулась к прежним обязанностям.
Напомним также, что 17 января Владимир Панов стал главой администрации и города Нижнего Новгорода.
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