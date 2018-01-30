Мария Холкина покинет пост замглавы администрации Нижнего Новгорода с 20 марта Политика

Мария Холкина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Мария Холкина покинет пост замглавы администрации Нижнего Новгорода по организационно-кадровому блоку с 20 марта 2018 года. Об этом она сообщила на брифинге 31 января 2018 года.

По ее словам, с 1 февраля по 19 марта она будет находиться в отпуске, а с 20 марта уволится. Соответствующее заявление уже подписано.

Напомним, что Мария Холкина работает в администрации уже семь лет. Дума Нижнего Новгорода в марте 2011 года утвердила ее кандидатуру в администрации, возглавляемой Олегом Кондрашовым. До этого она была заместителем министра внутренней политики региона, ранее - советником губернатора Валерия Шанцева "по политическим вопросам".

До мая 2014 года Холкина курировала организационно-кадровый блок мэрии, затем, после ухода Татьяны Беспаловой, начала курировать социальный блок, но в феврале 2016 года вернулась к прежним обязанностям.

Напомним также, что 17 января Владимир Панов стал главой администрации и города Нижнего Новгорода.