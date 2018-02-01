Олег Шакирский покинул должность худрука нижегородского КЦ "Рекорд" с 1 февраля Культура и отдых

Олег Шакирский Фото: аккаунт в соцсетях

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Олег Шакирский покинул должность худрука нижегородского КЦ "Рекорд" с 1 февраля 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.



По его словам, его уход связан с затянувшимся и не поддающимся урегулированию конфликтом с директором ЦК "Рекорд". Соответствующее заявление было передано министру культуры Нижегородской области.



"Выносить сор из избы не считаю нужным. Если коротко, суть конфликта в определении приоритетов: учреждение для культуры или культура для учреждения. Моя позиция, думаю, легко угадываема. Благодарю всех, кто принимал активное участие в творческом процессе, результатом которого стал обновленный – насколько это было возможно за столь короткий период и в крайне стесненных условиях – "Рекорд". Надеюсь, что процессы, запущенные за эти два года, достаточно необратимы, и это легендарное место продолжит своё развитие, становясь действительно центром нижегородской культуры. Всех, с кем у меня были достигнуты договорённости о текущих и предстоящих проектах, прошу меня извинить – принять участие в их реализации у меня больше нет возможности", - написал он.

Напомним, что Олег Шакирский был назначен худруком в январе 2016 года и ранее уже временно покидал пост с декабря 2016 года.