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Культура и отдых

Олег Шакирский покинул должность худрука нижегородского КЦ "Рекорд" с 1 февраля

01 февраля 2018 18:45  [841] Культура и отдых
Олег Шакирский

Олег Шакирский

Фото: аккаунт в соцсетях

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Олег Шакирский покинул должность худрука нижегородского КЦ "Рекорд" с 1 февраля 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, его уход связан с затянувшимся и не поддающимся урегулированию конфликтом с директором ЦК "Рекорд". Соответствующее заявление было передано министру культуры Нижегородской области.

"Выносить сор из избы не считаю нужным. Если коротко, суть конфликта в определении приоритетов: учреждение для культуры или культура для учреждения. Моя позиция, думаю, легко угадываема. Благодарю всех, кто принимал активное участие в творческом процессе, результатом которого стал обновленный – насколько это было возможно за столь короткий период и в крайне стесненных условиях – "Рекорд". Надеюсь, что процессы, запущенные за эти два года, достаточно необратимы, и это легендарное место продолжит своё развитие, становясь действительно центром нижегородской культуры. Всех, с кем у меня были достигнуты договорённости о текущих и предстоящих проектах, прошу меня извинить – принять участие в их реализации у меня больше нет возможности", - написал он.

Напомним, что Олег Шакирский был назначен худруком в январе 2016 года и ранее уже временно покидал пост с декабря 2016 года.

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