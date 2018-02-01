Гендиректор ННТВ Ольга Носкова покинула должность по решению учредителя Политика

Ольга Носкова Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гендиректор ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания (НГОТРК) "ННТВ" Ольга Носкова покинула должность 2 февраля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, она покинула должность по решению учредителя – министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации области.

И.о. гендиректора компании назначена заместитель Носковой Елена Лебедева, ранее бывшая гендиректором ИА "Время-Н", объединённого в один холдинг с ННТВ в июле 2017 года.

Также напомним, что в январе и.о. министра информационных технологий и связи был назначен Сергей Ефимов, он сменил на этом посту Сергея Кучина.