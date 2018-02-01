"Глава города поставил задачу восстановить движение по Мызинскому мосту максимум за две недели", - Александр Герасименко Общество

Александр Герасименко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Глава города поставил задачу полностью восстановить движение по Мызинскому мосту максимум за две недели", - заявил журналистам заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко, комментируя повреждение деформационного шва Мызинского моста 1 февраля 2018 года.



По его словам, специалисты провели предварительное обследование и выявили, что деформации произошли в опорной части крепления конструктивных элементов деформационного шва. "Сегодня в 18:00 подрядная организация выходит на ремонт данного шва, будем разбирать, посмотрим, в каком состоянии находятся траверсы. Основную озабоченность у нас вызывает то, что шов – импортного производства – будут необходимы запасные части", - отметил Герасименко.



Он также подчеркнул, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу разобраться с ситуацией и пустить движение по мосту в полном объеме максимум за две недели.



"Для полного закрытия движения по мосту нет никаких оснований – он построен с серьезным запасом прочности. Ограничивать движение большегрузов после ремонта не планируем", - отметил замглавы администрации.



Напомним, в декабре 2017 года московское АО "Ремонт мостов и тоннелей" получило право на ремонт Мызинского моста. Работы, согласно контракту, должны завершиться 25 декабря 2018 года. Стоимость ремонта составляет 408,5 млн рублей.