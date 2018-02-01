УГООКН НО повторно выдало предписание законсервировать "Дом Чекиста" к апрелю 2018 года Культура и отдых

Дом чекиста в Нижнем Новгороде Фото: СпасГрад

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

УГООКН НО повторно выдало собственнику (ООО "Комплекс-Строй") законсервировать "Дом Чекиста" (г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская) к апрелю 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона 2 февраля.

Согласно информации, весной 2017 года по итогам внеплановых проверок собственник здания получил предпринимателю разработать проект по консервации здания со сроком до сентября 2017 года. К указанному сроку проект не был разработан. В связи с этим ООО "Комплекс-Строй" было повторно дано задание на разработку проекта реставрации (в том числе его приспособление для современного использования) и противоаварийных и консервационных работ на объекте с новым сроком до конца 2018 года.

Кроме того, в соответствии с графиком по контролю предписаний к апрелю текущего года собственник должен выполнить консервацию объекта. На сегодняшний момент собственники привлечены к административной ответственности, дело находится на рассмотрении в суде.

Напомним, что весной 2017 года по итогам очередных проверок собственник не исполнил ранее выдвинутые требования, поэтому в отношении него было составлено два протокола об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что указанный памятник архитектуры не ремонтируется из-за отсутствия средств. При этом в 2013 году "Комплекс-Строй" заявлял, что реконструкция бывшего "Дома чекиста" начнется в 2014 году.

Также отметим, что в феврале 2018 года врио губернатора Глеб Никитин попросил руководство Нижнего Новгорода включиться в программу редевелопмента центров городов, которая будет касаться не только памятников культуры и ОКН, но и других объектов "ценной градостроительной среды".