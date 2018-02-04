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Политика

Активисты планируют провести третий марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде на ул. Б.Покровской

05 февраля 2018 12:47  [654] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Оргкомитет планирует провести марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде 24 или 25 февраля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил член оргкомитета Аркадий Галкер 5 февраля 2018 года.

"Второе собрание оргкомитета, на котором будем обсуждать точную дату, пройдет сегодня. Заявку в администрацию, соответственно, планируем подать или 8, или 9 февраля", - рассказал он.

Маршрут марша по сравнению с 2016-2017 годом организаторы менять не планируют: шествие планируется провести по ул. Большая Покровская и завершить митингом на пл. Театральная. При этом Аркадий Галкер отметил, что после решения Заксобрания Нижегородской области запретить митинги на ул. Большой Покровской, согласовать шествие "вероятно, будет сложнее".

"Однако мы помним, что в 2016 году администрация Нижнего Новгорода сначала не согласовала данный марш, однако позднее мероприятие было одобрено (чему предшествовала негативная реакция на действия администрации Совета по правам человека при Президенте РФ, – прим. НИА "Нижний Новгород")", - подчеркнул Аркадий Галкер.

Напомним, что первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит в феврале 2015 года. Обвиняемые по делу об убийстве Немцова приговорены в июле 2017 года в общей сложности 80 годам колонии.

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