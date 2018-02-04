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Общество

Градозащитники проведут митинг против строительства часовни в нижегородском парке "Дубки" 10 февраля

05 февраля 2018 16:23  [158] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Градозащитники проведут митинг в защиту нижегородского парка "Дубки" 10 февраля 2018 года. Об этом сообщает общественная активистка Мария Попова 5 февраля.

Согласно информации, мероприятие согласовано в администрации города. Как сообщается в пресс-релизе, целью митинга является: выражение позиции за сохранение рекреационной территории парка "Дубки" и обращение внимания властей на недопустимость выдачи разрешительных документов под строительство религиозного объекта на территории парка, предназначенного для активного отдыха нижегородцев. "В ближайшее время возможно согласование заявки на строительство часовни площадью в тысячу кв. метров на территории "Дубков" в городской комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям", - отмечают организаторы митинга.

При этом активисты напоминают, что парк "Дубки" планируется благоустроить в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". "Проект благоустройства парка был представлен в школах, на предприятиях, обсуждался с жителями Ленинского района. Проект разработан фирмой "ОГород". В 2018 году на реализацию первого этапа планируется выделить более 40 млн рублей. Проект светского благоустройства не предполагает наличия религиозных объектов. Более того, в том месте, где запланировано строительство часовни (на пересечении пр. Ленина и ул. Нахимова), проходит лыжная трасса и растут деревья", - говорится в сообщении.

Также участники митинга планируют собрать подписи за отмену нормы закона Нижегородской области №31-З от 5 апреля 2016 года, разрешившей застройку озелененных территорий общего пользования объектами религиозного назначения. По итогам митинга обращения будут направлены во все органы власти, от которых зависит принятие решений. Также на неделе, с 6 по 9 февраля, планируются пикеты по сбору подписей.

Напомним, что в январе 2018 года нижегородская епархия повторно подала заявку в горадминистрацию на строительство религиозного объекта в парке "Дубки".

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