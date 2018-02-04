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Политика

Денис Москвин стал третьим за полгода и.п. секретаря НРО "Единой России"

05 февраля 2018 17:42  [359] Политика
Денис Москвин

Денис Москвин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президиум генерального совета партии "Единая Россия" назначил депутата Госдумы Дениса Москвина и.п. секретаря нижегородского отделения. Об этом сообщила пресс-службы НРО партии 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, соответствующее решение было принято сегодня на заседании президиума генсовета. Кандидатура депутата Москвина была поддержана единогласно

"Впереди у Нижегородской области две избирательные кампании, и наша задача – приложить все усилия, чтобы выборы прошли максимально открыто, честно и организовано. Кроме того, мы должны "довести" наши партийные проекты до каждого жителя региона, тем самым сделав жизнь даже в самых удаленных районах комфортнее. Нужно понимать, что решение любой задачи зависит в первую очередь от хорошо налаженной обратной связи с избирателями. Их мнение и их интересы должны стать для нас главным приоритетом", - прокомментировал свое назначение депутат.

В ЕР также отметили, что Денис Москвин состоит в партии с 2006 года. В настоящий момент он также является членом президиума Всероссийского совета местного самоуправления. В 2016 году был избран в Государственную Думу седьмого созыва по Приокскому избирательному округу. В декабре 2017 года был назначен первым заместителем руководителя межрегионального координационного совета партии в ПФО.

Напомним, в январе стало известно, что Александр Шаронов, назначенный исполняющим полномочия секретаря в начале декабря 2017 года, покидает пост. Его предшественник Вадим Булавинов был назначен в октябре, после ухода Александра Табачникова, и проработал до декабря.

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