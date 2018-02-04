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06 февраля 2018 11:25  [189] Нижегородское правительство намерено заключить договор концессии на строительство дороги Неклюдово-Золотово в 2018 году
Общество

Нижегородское правительство намерено заключить договор концессии на строительство дороги Неклюдово-Золотово в 2018 году

06 февраля 2018 11:25  [189] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено заключить договор концессии на строительство дороги Неклюдово-Золотово в Борском городском округе в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.

Правительство включило дорогу в перечень объектов, в отношении которых в этом году планируется заключить концессионные соглашения. Отмечается, что протяженность автомобильной дороги, включая основные съезды, составит 5,54 км. Она будет состоять из двух полос и рассчитана на скорость до 120 км/ч. Строительство займет два года и три месяца и потребует 3,3 млрд рублей.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в областном минтрансе 6 февраля, проектная документация на строительство этой дороги уже получила положительное заключение государственной экспертизы. Правительство рассматривает необходимость оборудования пункта взимания платы за пользование дорогой.

Ранее сообщалось, что для строительства дороги необходимо будет проводить изъятие земельных участков. Отмечалось, что это основная задача переговоров, которые необходимо провести, прежде чем заключить концессионное соглашение. На вопрос, началась ли уже работа по изъятию земель, в минтрансе не ответили.

Напомним, ранее строительство дороги планировалось начать до конца 2017 года.

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