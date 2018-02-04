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06 февраля 2018 15:00  [254] Облправительство выделило более 20 млн рублей на капремонт лестниц у двух башен Нижегородского кремля
Общество

Облправительство выделило более 20 млн рублей на капремонт лестниц у двух башен Нижегородского кремля

06 февраля 2018 15:00  [254] Общество
Нижегородский кремль

Нижегородский кремль

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правительство региона выделило более 20 млн рублей на капремонт ступеней и площадок у двух башен Нижегородского кремля. Об этом сообщается в материалах с сайта госзакупок 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, в рамках контракта должен быть выполнен капитальный ремонт ступеней, пандусов, площадок на территории склона от Северной до Ивановской башни.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21 млн 623 тысячи рублей. Источник финансирования - бюджет региона на 2018 год. Все работы должны быть выполнены в течение 214 календарных дней с момента заключения контракта. Электронный аукцион состоится 1 марта 2018 года.

Подрядчик должен будет уплотнить грунт, установить новые гранитные ступени, заменить брусчатку, гидроизоляцию отдельных участков, уложить новый газон.

Напомним, что регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах. Часть из этих средств пойдет на реставрацию и ремонт отдельных участков Кремля.

Облправительство начало разработку проектной документации по ремонту лестницы, пешеходной дорожки от Ивановской башни до моста фуникулера и лестницы, пешеходной дорожки от моста фуникулера до Северной башни весной 2017 года.

Тогда же сообщалось, что лестница на склоне Кремля (от колокола к храму Иоанна Предтечи) находится в муниципальной собственности и является технологической. Ее ремонт горадминистрации не планировался.

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