Строительство дороги Неклюдово-Золотово в Нижегородской области предполагает снос трех домов и изъятие 36 участков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует изъять 36 земельных участков на территории строительства дороги Неклюдово-Золотово в Борском городском округе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона 7 февраля 2018 года.

Согласно информации, решение об изъятии основано на проекте планировки и межевания территории на участке от поселка Неклюдово до деревни Золотово. Правообладатели данных участков – как физические, так и юридические лица. Планируемая площадь изъятия составляет 23,6 га.

Строительство автодороги планируется частично на территории, расположенной на землях сельскохозяйственного назначения ООО "Землеугодие", территории, расположенной к югу от д. Золотово, территории, занимаемой ОАО "Борская фабрика первичной обработки шерсти", ООО "Посуда", ООО "ЛОТ-АР", садоводческим некоммерческим товариществом "Виктория". Кроме того, на ней расположены три 12-квартирных дома, а также земельные участки, предоставленные для ИЖС и подсобного хозяйства.

Стоимость выкупа необходимых для строительства участков и расположенных на них объектов составляет около 83 млн рублей. Процедуру планируется начать в конце первого – начале второго квартала 2018 года.

Напомним, в этом году правительство региона намерено заключить договор концессии на строительство дороги Неклюдово-Золотово. Реализация проекта займет более двух лет и потребует 3,3 млрд рублей. Правительство области рассматривает необходимость оборудования пункта взимания платы за пользование данной дорогой.

Напомним также, что ранее строительство дороги планировалось начать до конца 2017 года.