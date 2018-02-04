Александр Щелоков возглавил аппарат правительства Нижегородской области Политика

Александр Щелоков Фото: Единая Россия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Александр Щелоков назначен руководителем аппарата правительства - министром правительства Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона 7 февраля 2018 года.



По словам собеседника агентства, Александра Щелокова назначили на этот пост 6 февраля. "Он будет руководителем аппарата без приставки и.о.", - пояснили в правительстве. Ранее функции руководителя аппарата были возложены на и.о. замгубернатора Романа Антонова.



Напомним, что Александр Щелоков был назначен заместителем руководителя аппарата правительства области в феврале 2017 года. До этого он был руководителем регионального исполнительного комитета НРО "Единой России".



Напомним также, что что врио губернатора Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру облправительства. Глава региона тогда разделил подразделения, ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике Романом Антоновым, на два блока. Аппарат правительства отошел в блок, который с февраля возглавляет замгубернатора Никита Никитин.