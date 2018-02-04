Последние новости рубрики Политика
07 февраля 2018 14:29  [71] Елизавета Солонченко не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы председателя нижегородской Думы
07 февраля 2018 14:14  [76] Власти Вашингтона откроют площадь имени Бориса Немцова 27 февраля
07 февраля 2018 12:02  [750] Александр Щелоков возглавил аппарат правительства Нижегородской области
06 февраля 2018 16:29  [1965] И.о. замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов обратился с "рекомендациями" к кстовским депутатам и Виталию Ковалеву
06 февраля 2018 15:51  [1696] Кандидаты в президенты от ЛДПР и КПРФ посетят Нижний Новгород 8-9 февраля
06 февраля 2018 13:35  [372] "Виталий Ковалев производит впечатление человека осторожного, который не хочет давать лишних обещаний", - Иван Зверев
06 февраля 2018 12:33  [799] "Я не планирую занимать руководящие посты по партийной линии после избрания главой кстовской администрации", - Виталий Ковалев
06 февраля 2018 12:00  [433] Виталий Ковалев приступит к обязанностям главы администрации Кстовского района Нижегородской области 14 февраля
06 февраля 2018 11:11  [1652] Глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев избран главой администрации Кстовского района
06 февраля 2018 10:27  [2860] "Мы выступаем за то, чтобы к власти в Кстове пришел хозяйственник, насмотрелись уже политиков", - Роман Антонов
Политика

Александр Щелоков возглавил аппарат правительства Нижегородской области

07 февраля 2018 12:02  [750] Политика
Александр Щелоков

Александр Щелоков

Фото: Единая Россия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Александр Щелоков назначен руководителем аппарата правительства - министром правительства Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона 7 февраля 2018 года.

По словам собеседника агентства, Александра Щелокова назначили на этот пост 6 февраля. "Он будет руководителем аппарата без приставки и.о.", - пояснили в правительстве. Ранее функции руководителя аппарата были возложены на и.о. замгубернатора Романа Антонова.

Напомним, что Александр Щелоков был назначен заместителем руководителя аппарата правительства области в феврале 2017 года. До этого он был руководителем регионального исполнительного комитета НРО "Единой России".

Напомним также, что что врио губернатора Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру облправительства. Глава региона тогда разделил подразделения, ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике Романом Антоновым, на два блока. Аппарат правительства отошел в блок, который с февраля возглавляет замгубернатора Никита Никитин.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Фоторепортажи
Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 17:46Непогода в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph