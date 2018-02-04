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Общество

Нижегородская администрация выделит 6,6 млн рублей на проект II этапа ремонта аварийного дома на ул.Ломоносова

07 февраля 2018 13:10  [122] Общество
Дом №15 по ул. Ломоносова

Дом №15 по ул. Ломоносова

Фото: Google maps

Администрация Нижнего Новгорода выделит 6,6 млн рублей на проект ремонта аварийного дома на ул.Ломоносова. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 7 февраля 2018 года.

Согласно информации, деньги выделят главному управлению по капитальному строительству (ГУКС) на выполнение второго этапа проектных работ по восстановлению многоквартирного дома №15а по улице Ломоносова.

"Второй этап включает в себя ремонт и усиление конструкций здания, а также определение стоимости строительно-монтажных работ по устранению аварийного состояния дома. Напомню, что за счет средств резервного фонда уже проведено геотехническое исследование грунтового основания и оценка технического состояния строительных конструкций", - рассказал директор департамента строительства Юрий Щеголев.

Он уточнил, что муниципальный контракт на выполнение проекта был заключен 27 декабря 2017 года. Предварительный срок подготовки проекта - май 2018 года. "Сейчас на завершающей стадии находится первый этап проектирования, по результатам которого будет определен наиболее эффективный метод укрепления основания под жилым домом с точки зрения безопасности и экономической целесообразности", - добавил Щеголев.

Как сообщалось ранее, жильцы аварийного дома смогут получать компенсацию за съем жилья после 30 января.

Напомним, режим ЧС из-за аварийного состояния дома был введён в октябре 2017 года. Нижегородская администрация планирует получить документацию на усиление конструкций аварийного дома к апрелю 2018 года. Полное расселение дома было завершено только в начале 2018 года.

Также сообщалось, что на оплату найма другого жилья выселенным из аварийного дома правительство Нижегородской области выделило из резервного фонда 22 млн рублей.

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