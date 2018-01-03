Аварийный дом на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде полностью расселен Общество

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Аварийный дом на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде полностью расселен. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 11 января 2018 года.

Согласно информации, дом покинули жители 79 квартир и шести нежилых помещений.

"Во избежание возможной трагедии мы были вынуждены обратиться в суд и в принудительном порядке переселить часть людей из аварийного здания. На сегодняшний день жильцы 74 квартир и члены их семей переехали в предоставленное муниципалитетом жилье маневренного фонда, а также выбранные самими гражданами помещения для временного проживания. Еще 5 семей на период реконструкции здания будут проживать в гостинице", - приводятся в сообщении слова представителя администрации Советского района.

В сообщении также говорится, что правительство Нижегородской области выделит средств из резервного фонда 22 млн рублей на оплату найма жилых помещений для временного размещения жителей аварийного дома.

Напомним, режим ЧС из-за аварийного состояния дома был введён в октябре 2017 года. Нижегородская администрация планирует получить документацию на усиление конструкций аварийного дома к апрелю 2018 года.