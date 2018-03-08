МП "Нижегородское метро" рассчитало экономию в размере 54 млн рублей в год за счет закрытия касс по продаже жетонов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МП "Нижегородское метро" рассчитало экономию в размере 54,2 млн рублей за счет замены жетонов на кассовые чеки в качестве перспективы снижения издержек предприятия. Об этом говорится в докладе предприятия, подготовленном к совместному заседанию комиссий Гордумы по экономике и по бюджету, назначенному на 12 марта 2018 года.

В рамках сокращения расходов предприятие предлагает различные варианты, уже просчитан план по сокращению расходов на 2018 года – на 10,4 млн рублей.

Кроме того, в перспективе МП предлагает рассмотреть вариант использования вместо жетонов кассового фискального чека с QR-кодом для прохода через турникет при разовых поездках. По оценке, это позволит закрыть кассы по продаже жетонов и сократить 181 оператора. Экономический эффект составит 54,2 млн рублей год.

Что касается 10,4 млн рублей 2018 года, то экономить на предприятии планируют в основном за счет: соблюдения режима аварийного освещения в ночное время в цехе подъемочного ремонта и отстойно-ремонтных пролетах; изготовления и восстановления деталей и запчастей для подвижного состава в условиях электродепо; введения в работу нового графика движения поездов по рабочим и выходным дням (уменьшение количества пропущенных поездов); изменения графика работы двух эскалаторов на станции "Московская".

В плане мероприятий говорится о том, что по сравнению с 2017 годом экономический эффект будет ниже в результате разработки нового графика движения поездов с меньшими интервалами движения (это связано с проведением ЧМ по футболу).

Напомним, что убытки МП "Нижегородское метро" по итогам 2017 года уменьшились на 2% и составили 775,1 млн рублей. Часть этих убытков компенсируется за счет городского и областного бюджетов.

Напомним также, что в конце декабря нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона.