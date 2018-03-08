Последние новости рубрики Экономика
09 марта 2018 16:45  [638] Мероприятия для малого бизнеса "Дни поставщика" пройдут в районах Нижегородской области в марте
07 марта 2018 17:11  [212] Нижегородская администрация намерена увеличить расходы бюджета на 468 млн рублей в марте 2018 года
07 марта 2018 16:35  [514] МП "Нижегородское метро" рассчитало экономию в размере 54 млн рублей в год за счет закрытия касс по продаже жетонов
07 марта 2018 15:12  [267] Убытки МП "Нижегородское метро" по итогам 2017 года уменьшились на 2%
07 марта 2018 10:20  [580] Правительство РФ подтвердило Нижегородской области 90% от заявленных на 2018 год средств по госпрограммам
07 марта 2018 09:35  [1813] Александр Югов назначен руководителем ТУ Росимущества в Нижегородской области
06 марта 2018 20:03  [1880] "Инструментарий для развития экспорта есть, нужно только начать умело им пользоваться", - Олег Лавричев
06 марта 2018 19:42  [1972] "После формирования правительства будет определен долгосрочный тренд мер поддержки несырьевого экспорта", - Глеб Никитин
06 марта 2018 19:00  [272] Исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области за 2017 год составило 100,1%
06 марта 2018 18:53  [1976] "Нижний Новгород, безусловно, войдет в большую карту инфраструктурных проектов и пространственного развития", - Игорь Шувалов
Экономика

МП "Нижегородское метро" рассчитало экономию в размере 54 млн рублей в год за счет закрытия касс по продаже жетонов

07 марта 2018 16:35  [514] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МП "Нижегородское метро" рассчитало экономию в размере 54,2 млн рублей за счет замены жетонов на кассовые чеки в качестве перспективы снижения издержек предприятия. Об этом говорится в докладе предприятия, подготовленном к совместному заседанию комиссий Гордумы по экономике и по бюджету, назначенному на 12 марта 2018 года.

В рамках сокращения расходов предприятие предлагает различные варианты, уже просчитан план по сокращению расходов на 2018 года – на 10,4 млн рублей.

Кроме того, в перспективе МП предлагает рассмотреть вариант использования вместо жетонов кассового фискального чека с QR-кодом для прохода через турникет при разовых поездках. По оценке, это позволит закрыть кассы по продаже жетонов и сократить 181 оператора. Экономический эффект составит 54,2 млн рублей год.

Что касается 10,4 млн рублей 2018 года, то экономить на предприятии планируют в основном за счет: соблюдения режима аварийного освещения в ночное время в цехе подъемочного ремонта и отстойно-ремонтных пролетах; изготовления и восстановления деталей и запчастей для подвижного состава в условиях электродепо; введения в работу нового графика движения поездов по рабочим и выходным дням (уменьшение количества пропущенных поездов); изменения графика работы двух эскалаторов на станции "Московская".

В плане мероприятий говорится о том, что по сравнению с 2017 годом экономический эффект будет ниже в результате разработки нового графика движения поездов с меньшими интервалами движения (это связано с проведением ЧМ по футболу).

Напомним, что убытки МП "Нижегородское метро" по итогам 2017 года уменьшились на 2% и составили 775,1 млн рублей. Часть этих убытков компенсируется за счет городского и областного бюджетов.

Напомним также, что в конце декабря нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph