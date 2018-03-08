Убытки МП "Нижегородское метро" по итогам 2017 года уменьшились на 2% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Убытки МП "Нижегородское метро" по итогам 2017 года уменьшились на 16,6 млн рублей (2%) и составили 775,1 млн рублей. Об этом говорится в материалах о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2017 году, которые будут озвучены на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы по бюджету и по экономике 12 марта 2018 года.

В 2017 году пассажиропоток снизился на 9,8% и составил 27,6 млн пассажиров, доходы от перевозок при этом увеличились на 0,87% (напомним, что в августе 2017 года была повышена стоимость проезда). Увеличение пассажиропотока в 2016 году руководство метро связывает с закрытием Молитовского моста, когда нижегородцы больше пользовались подземным транспортом.

В мае 2018 года планируется сдать в эксплуатацию новую станцию "Стрелка". В связи с этим в метро рассчитывают, что доходы вырастут сразу на 25%, до 731 млн рублей.

По данным предприятия, себестоимость одной поездки в метро сегодня почти в два раза выше, чем цена билета. В 2017 году себестоимость составляла почти 50 рублей, в 2018 году прогнозируется в размере 54,5 рублей после ввода станции "Стрелка" при стоимости проезда 28 рублей. Убытки предприятия каждый год превышают доходы. В 2016 году убытки (без учета финансирования из городского и областного бюджетов) составили 791,7 млн рублей, в 2017 году чуть меньше - 775,1 млн рублей. Таким образом, убытки уменьшились на 16,6 млн рублей или на 2% .

Финансовый результат работы предприятия с учетом бюджетных субсидий по-прежнему отрицательный. По итогам работы МП "Нижегородское метро" за 2017 год убытки составили 387,3 млн рублей, что на 76,2 млн рублей (16,4 %) меньше убытков 2016 года (463,5 млн рублей).

Основные затраты МП "Нижегородское метро" включают: расходы на выплату зарплаты сотрудникам – 31,4% от общей суммы, амортизационные отчисления – 26,5%, материальные затраты – 17,3%. Долги образовались по статьям невыплат за электроэнергию, тепловую энергию и капитально-восстановительному ремонту 20 вагонов.

Убытки от работы метро погашают, в основном, с помощью дотаций из городского и областного бюджетов. В 2018 году эта сумма значительно увеличится. Если в 2017 году и бюджетов двух уровней было выделено 391,2 млн рублей, то в 2018 году - 850,8 млн рублей. Большая часть средств - из городского бюджета.

Напомним, в феврале 2018 года в нижегородской администрации заявляли о том, что не исключена возможность проведения торгов по капремонту части вагонов метро вместо концессии. Конкурс на концессию по капремонту 34 вагонов метро в начале февраля 2018 года не состоялся из-за отсутствия заявок. Изначально конкурс должен был состояться в декабре 2017 года, однако в итоге был перенесен на февраль 2018 года.

Как заявлял директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев ранее, себестоимость проезда на метро в Нижнем Новгороде возрастет с 42 рублей до 51 рубля с вводом станции "Стрелка". В связи с этим было принято решение о том, что область дополнительно направит субсидии метрополитену через городской бюджет.