ФГУП "Спорт-Ин" оценило эксплуатацию стадиона "Нижний Новгород" в 71,5 млн рублей на 2018 год Спорт

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ФГУП "Спорт-Инжиниринг" оценило комплексную эксплуатацию стадиона "Нижний Новгород" в 71,5 млн рублей на 2018 год. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, 5 марта 2018 года закупочная комиссия выбрала три компании, прошедшие предварительный квалификационный отбор. Участниками запроса предложений стали ООО "Интерстрой", ООО "Московская областная инженерно-эксплуатационная компания" и ООО "Современные технологии". Из них будет выбираться подрядчик.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 71,5 млн рублей. Срок оказания услуг – до конца 2018 года. Работы будут включать в себя сервисное обслуживание газона, техобслуживание инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов зданий, уборку помещений и прилегающих территорий.



Как отмечается в документации, здание стадиона включает в себя шесть ярусов, перекрытых крышей с трибунами четырех фронтальных секторов, и поле арены под открытым небом. В VIP-зоне устроены 42 закрытых корпоративных ложи. Имеется семь входных групп и 22 широкие внешние лестницы на верхние уровни. Стадион имеет открытую обходную пешеходную галерею.

Как сообщалось ранее, на охрану стадиона выделено 53 млн рублей.



Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 мая 2018 года рассмотреть вопрос о выделении субсидий на содержание стадионов после ЧМ.



В марте 2017 года замминистра спорта Нижегородской области Алексей Москвин сообщал, что с 1 января 2019 года объект будет передан в собственность региона. Ориентировочная стоимость содержания стадиона, по его словам, составит примерно 350 млн рублей в год.