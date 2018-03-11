"Нижегородское метро" намерено дополнительно привлечь почти 470 человек для обеспечения безопасности Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МП "Нижегородское метро" намерено дополнительно привлечь почти 470 человек для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом руководитель предприятия Олег Яушев сообщил на совместном заседании комиссий Гордумы по бюджету и по экономике 12 марта 2018 года.

Депутаты затронули вопрос об антитеррористической безопасности, в том числе, в период проведения ЧМ-2018. В ходе обсуждения Яушев сообщил, что на имя замглавы горадминистрации Александра Герасименко подготовлено письмо, где говорится о том, что предприятие набирает дополнительный штат людей в количестве 468 человек. "По сути, это будут охранники, которые будут следить за безопасностью и порядком в метро. Они продолжат работать и после мундиаля. Их средняя зарплата составит 21 тысячу рублей", - добавил директор предприятия.

Кроме того, он рассказал, что сейчас только 17% от общего количества пассажиров в Нижнем Новгороде пользуются именно метро. Подземка загружена лишь наполовину, ее пассажиропоток составляет 110 тысяч человек в сутки.

Депутат Евгений Лазарев в свою очередь привел в пример опыт новосибирского метро, доход которого в три раза выше нижегородского. На что Олег Яушев заметил, что изначально нижегородский метрополитен был рассчитан на перевозку сотрудников горьковского автозавода. "Но со временем транспортная ситуация изменилась. Для сравнения, в 1987-1989 годах пассажиропоток в сутки составлял 200 тысяч человек, а сегодня только 110 тысяч человек. Если будет 200 тысяч, то метро сможет выйти на самоокупаемость", - заявил он.

Лазарев также добавил, что метро может получать доход и за счет других источников, в частности, за счет увеличения объема рекламы в метро. На это Яушев ответил, что размещение рекламы в метро не является его основным видом деятельности.

Напомним, что убытки МП "Нижегородское метро" по итогам 2017 года уменьшились на 2% и составили 775,1 млн рублей. Часть этих убытков компенсируется за счет городского и областного бюджетов.

В 2018 году за счет сокращения расходов предприятие намерено сэкономить 10,4 млн рублей.