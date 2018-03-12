Дирекция по проведению спортмероприятий планирует направить 5 млн рублей на церемонию открытия стадиона "Нижний Новгород" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области планирует направить 4,9 млн рублей на церемонию открытия стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 12 марта 2018 года.



Согласно информации, 20 марта планируется подвести итоги запроса предложений на право оказания данной услуги. Отмечается, что церемония открытия арены будет проводиться в рамках тестовых мероприятий. Она должна включать в себя театрализованный пролог, протокольную часть мероприятия, концертную программу и гала-концерт.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,9 млн рублей. Средства будут выделены дирекцией. Мероприятия назначены на 15 апреля.



Напомним, на 15 апреля также назначено проведение первого тестового матча на стадионе "Нижний Новгород". Сыграют ФК "Олимпиец" и петербургский ФК "Зенит 2". Еще два тестовых матча "Олимпиец" проведет 28 апреля с ФК "Ротор" (Волгоград) и 6 мая с ФК "Луч Энергия" (Владивосток).



Напомним также, что матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.